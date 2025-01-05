تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2,606,195 اتصالاً خلال ديسمبر2024م، وذلك ضمن مهمات مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة 835,439 مكالمة، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 1,259,198 مكالمة، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 511,558 مكالمة ، بإجمالي 2,606,195 مكالمة في المناطق.