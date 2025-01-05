انطلقت أعمال الملتقى الدعوي لدعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، في جمهورية نيجيريا والدول التابعة (بنين، توجو، غانا، النيجر) لعام 1446هـ، بمدينة لاجوس، وذلك على هامش المؤتمر الدولي السنوي لمجمع دار النعيم، بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف، رئيس الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر الدكتور عواد بن سبتي العنزي، والمدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور سالم حاج الخامري.وقدم الملحق الديني في نيجيريا المكلف الدكتور نامي الشمري، كلمة بهذه المناسبة، استعرض خلالها نشاط الملحقية وبرامجها الدعوية والعلمية، بعدها قدّم مشرف الدعاة في نيجيريا ومشرفو الدعاة في الدول التابعة كلمات عن الأعمال الدعوية، والمقترحات والحلول لتطويرها في بلدانهم.ونوه العنزي، بجهود الدعاة في نشر الدين الصحيح على منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أهمية الاستمرار على تنمية مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة التحديات والصعاب التي تعتريهم في مجال العمل الدعوي.