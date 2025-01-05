وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 4,494 حقيبة إيوائية تحتوي على المواد الإيوائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي، بما فيها الأغطية والفُرش وأواني المطبخ وأوعية المياه وغيرها، للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية للأسر النازحة، خصوصاً في ظل موجة برد الشتاء القارس في قطاع غزة.ويأتي ذلك، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.