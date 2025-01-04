كشفت الهيئة العامة للنقل، عن مسودة «الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية». وأشارت إلى أنه لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، وعلى الناقل إخطار الركاب عن التعويضات المستحقة وإجراءات المطالبة بها في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأكثر من 48 ساعة، يحق للركاب استعادة قيمة التذكرة كاملة لخط السير غير المستخدم، وفي حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة خلال 48 ساعة إلى قبل 24 ساعة من موعد الرحلة المحدد، يحق للراكب استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل 50% من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.أما في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 24 ساعة، يحق للراكب عندها استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل 100% من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.وفي حال تأخر الرحلة لما يزيد عن ساعتين واختار الراكب إكمال الرحلة يتم تعويض الراكب، فإذا كانت مدة التأخير من ساعتين إلى ثلاث ساعات يستحق الراكب تعويض 50% من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر، وإذا كانت مدة التأخير من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فيستحق الراكب تعويض 75% من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر، وإذا كانت مدة التأخير أكثر من أربع ساعات فيستحق الراكب استعادة قيمة التذكرة مع تعويض 100% من قيمة التذكرة.وأضافت المسودة أن الراكب يستحق تعويض 50% واستعادة قيمة التذكرة في حال عدم إكماله للرحلة ولا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو عند إعادة توجيه الرحلة بأقل من 60 دقيقة. وفي حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من 60 دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات مجاناً. ولا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل، وفي حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعويض إضافي يعادل 100% من قيمتها لخط السير غير المستخدم. ويعفى الناقل من أي تعويضات في حال كان رفض الإركاب من قبل جهات أمنية مختصة أو جهات حكومية ذات صلة.في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً للورثة؛ وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.ويتحمل الناقل، مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو، أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها ومع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق يكون التعويض المستحق للراكب عن فقدان الأمتعة المسجلة لدى الناقل 4,000 ريال لكل قطعة من الأمتعة المسجلة. ويكون حد التعويض لتلف الأمتعة طبقاً لما يلي: في حال الضرر الجزئي القابل للإصلاح (على سبيل المثال: تضرر العجلات، أو المقبض، أو السحاب، أو تلف جزئي على سطح الأمتعة) يتم التعويض بقيمة 1,000 ريال، وفي حال الضرر الكلي غير القابل للإصلاح (كسر في الهيكل أو ضرر شديد) يتم التعويض بـ2,500.