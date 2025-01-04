سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم (السبت) درجة مئوية واحدة تحت الصفر، كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، تلتها محافظة القريات ورفحاء إذ سجلتا الدرجة المئوية صفر، بينما سجلت مدينة حائل درجة مئوية واحدة، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا اليوم.

وأوضح الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز استمرار انخفاض درجات الحرارة بمشيئة اللّٰه غداً (الأحد) على منطقة الحدود الشمالية ومناطق تبوك والجوف وحائل، ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم - الرياض - شمال المنطقة الشرقية، مهيباً بالجميع متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «أنواء».