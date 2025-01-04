أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، ترحيل 8,954 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بعد ضبط 19,541 غير نظامي خلال الفترة من 25/ 06/ 1446هـ الموافق 26/ 12/ 2024م إلى 01/ 07/ 1446هـ الموافق 01/ 01/ 2025م.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 19,541 مخالفاً، منهم 11,402 مخالف لنظام الإقامة، و4,775 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,364 مخالفاً لنظام العمل.

وأحبط رجال الأمن محاولة عبور 953 شخصاً الحدود إلى داخل المملكة 40% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 129 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,733 وافداً مخالفاً، منهم 30,724 رجلاً، و3,009 نساء.

وتمّت إحالة 22,827 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 5,365 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8,954 مخالفاً.