توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية تراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، تبدأ بعد غدٍ الأحد وتستمر حتى الأربعاء القادم، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وتشمل الحالة المطرية مناطق: تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير.

ووفقًا لتقرير المركز، ستؤثر الحالة المطرية على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، والجوف والحدود الشمالية من مساء الأحد إلى الثلاثاء، ومنطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تمتد إلى منطقة الرياض من الاثنين إلى الأربعاء، وتشمل المنطقة الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأهاب المركز بالجميع إلى متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق «أنواء»، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.