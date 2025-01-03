وافق وزير التعليم يوسف البنيان على الإطار التنظيمي لمشروع المسعف المدرسي، وهو أحد المشاريع ذات الأولوية في التكامل بين وزارتي التعليم والصحة.

وستقوم وكالة تنمية قدرات الطلاب بالوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتنفيذ المشروع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تأهيل 500 مدرب مركزي من الشؤون الصحية المدرسية، يحمل فيها كل مدرب ترخيصاً من هيئة الهلال الأحمر السعودي للقيام بتدريب الكادر الإداري والتعليمي في المدارس على برنامج «سفير الحياة» لمدة عامين دراسيين، والمرحلة الثانية تهدف إلى توطين واستدامة التدريب.

وسيتم تكليف مدير قسم الشؤون الصحية المدرسية كمنسق للمشروع، والعمل وفقاً للإطار التنظيمي والتواصل مع ضابط الاتصال من هيئة الهلال الأحمر السعودي للبدء في مرحلة التدريب المركزي وفق المواعيد المحددة، وترشيح المدربين المركزيين العاملين في مجال الصحة المدرسية بناء على الأعداد المقررة لكل إدارة تعليمية بمناطق ومحافظات المملكة.