نظّمت كلية الملك فهد الأمنية مشروع «السير الطويل» لمنسوبات ومتدربات معهد التدريب الأمني النسائي، بحضور مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي عبدالرحمن الدعيج، وأركانات الكلية.ويهدف المشروع إلى تعزيز اللياقة البدنية، وتنمية القدرة على التحمّل والانضباط، ورفع الروح المعنوية للمشارِكات، وذلك ضمن البرامج التدريبية الشاملة لتأهيل كوادر نسائية أمنية قادرة على تحمّل المسؤوليات الميدانية بثقة وكفاءة.