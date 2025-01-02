أكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، على أهمية رفع مستوى المهارات والمعارف في مجالات العلوم، الرياضيات، والقراءة لدى الطلاب والطالبات، مع التركيز الأكبر على مجال العلوم.

جاء ذلك خلال تدشينها اليوم (الخميس)، عن بُعد، للقاء "دعم تفوّق الطلبة ورفع التحصيل العلمي لديهم”، الذي نظّمته إدارة أداء التعليم، ممثّلةً في قسم الإشراف التربوي، واستهدف مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية الحكومية والخاصة، ومعلمي ومعلمات العلوم والرياضيات واللغة العربية.

وأشارت اللهيبي إلى أن الأداء الإشرافي الفعّال يعتمد على تلبية حاجات المعلمين والطلاب، استناداً إلى تشخيص الواقع وتحليل الأداءات. كما أكدت على ضرورة رفع قدرات ومهارات المعلمين في مجال التشخيص، وتبني أسلوب تدريسي قائم على حاجات الطلاب، لتحقيق نتائج متميزة ورفع نواتج التعلم وزيادة مستوى التحصيل.

تضمّن اللقاء تقديم أوراق عمل، استهلّها رئيس قسم الإشراف التربوي بتعليم جدة، محايل الشهري، بعرض الدليل الإرشادي لدعم تدريب الطلبة وتحسين نتائج التعلّم. تلاه المشرف التربوي زياد باوزير، الذي تناول سُبل التوظيف الأمثل للدليل في مادة العلوم.

بعد ذلك، قدمت المشرفة التربوية أسماء أبوستة ورقة عمل حول "القدرة القرائية في استيعاب المقروء ورفع مستوى التحصيل”. ثم تحدثت المشرفة التربوية سامية الصيدلاني عن "المعرفة الرياضية وفقاً لإطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة”.

واختتم مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية، طواشي الكناني، أعمال اللقاء بكلمة أوضح فيها استعداد إدارة تعليم جدة للاختبارات الدولية منذ وقت مبكر، عبر اللقاءات وورش العمل التي نتج عنها إنتاج دليل إرشادي للمعلمين والمعلمات. وأكد أن هذا الدليل سيسهم في رفع مستوى التحصيل المعرفي لدى الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية، مشيداً بجهود قسم الإشراف التربوي في إعداد هذا المنتج القيّم.