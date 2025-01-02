أعلنت وزارة التعليم اليوم (الخميس) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «X»، عن فتح التقديم للإيفاد في الملحقيات الثقافية لعام 2025م، خلال الفترة من (2 ـ 30 يناير الجاري)، وذلك في 27 دولة.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات التقديم تتطلب ألا تقل خدمة المتقدم عن 10 سنوات، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، واجتياز تقييم التجانس الثقافي، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الملحقيات، وألا تقل المدة المتبقية على بلوغه السن النظامية للتقاعد عن أربع سنوات.

وبالنسبة للمتقدم كملحق ثقافي، يجب ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (العاشرة) إذا كان من موظفي الوزارة، أو ما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة.

ويجب أن يكون المتقدم كملحق ثقافي أو مساعد ملحق ممثل سبق وأن تم تكليفه بأعمال قيادية، وللمتقدم كمشرف دراسي أكاديمي يكون لديه خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.

ومن بين الاشتراطات، ألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن (4 من 5) أو ما يعادلها في آخر سنتين للمتقدمين من موظفي الوزارة، أو ما يعادله من المتقدمين من خارج الوزارة.

ويُشترط موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة، أما إذا كان المتقدم من خارج الوزارة فإن من متطلبات الترشيح موافقة جهة العمل.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يجيد المُتقدم لغة البلد المرشح لها تحدثاً وكتابة، إذا كان موفداً لغير البلاد العربية، أو اللغة الإنجليزية، وتكون درجة اختبار الايلتس (5.5) أو ما يعادله في الاختبارات الأخرى، إذا لم يكن من خريجي جامعات تتحدث لغة بلد الملحقية المتقدم لها.

وتضم قائمة الدول التي يشملها فتح التقديم للإيفاد بالملحقيات الثقافية كلاً من: (أمريكا ـ بريطانيا ـ ألمانيا ـ الصين ـ أستراليا ـ مصر ـ كندا ـ إيرلندا ـ فرنسا ـ تركيا ـ ماليزيا ـ إسبانيا ـ هولندا ـ النمسا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ الهند ـ كوريا الجنوبية ـ الأردن ـ الإمارات ـ الكويت ـ قطر ـ نيوزيلندا ـ الجزائر ـ لبنان ـ باكستان ـ سنغافورة).