أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الشروط الخاصة للدراسة في بعض الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية كالصين وألمانيا.

وكشف البرنامج أن شروط المتقدمين للدراسة في الصين لمرحلة البكالوريوس: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما، ولا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية عن 85%، ولا تقل درجة اختبار اللغة ielts عن 4.5 أو ما يعادلها، ولمرحلة الماجستير يجب ألا يقل المعدل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100)، كما يجب تحقيق الشروط العامة للابتعاث.

وللمتقدمين للدراسة في ألمانيا يجب تحقيق كافة الشروط العامة للتقديم والابتعاث، والحصول على (A2) في اختبار الكفاءة اللغوية للغة الألمانية.