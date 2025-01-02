نظّم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة نجران، ورشة عمل توعوية عن مرض داء الكلب (السعار)، وذلك في مدرسة عمورية المتوسطة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السعار وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري، عملاً بمفهوم «الصحة الواحدة».

وناقشت الورشة أنواع وأسباب المرض وعلاقته بين الإنسان والحيوان، وجهود القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية لمكافحته، تمهيداً لإعلان القضاء عليه عالمياً بحلول عام 2030م.

ويمثل تنفيذ المركز عدداً من الفعاليات وورش العمل على مستوى مناطق المملكة لمرض السعار، فرصة لاتخاذ إجراءات القضاء على مسببات المرض باعتباره تهديداً للصحة العامة، والتأكيد على أهمية استخدام اللقاح الواقي للحيوانات من أخطار هذا المرض.

ويعد مرض السعار أحد الأمراض الفايروسية المشتركة بين الإنسان والحيوان ويعتبر من أهمها عالمياً، ويعد التعرض للعض أو الخدش من الحيوانات المصابة بالمرض أحد أكثر طرق انتقال المرض شيوعاً عالمياً، ويهاجم المسبب المرضي الجهاز العصبي للمصابين ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم تتم معالجته.

ويعمل مركز وقاء على التصدي لمخاطر هذا المرض الذي يعتبر من الأمراض ذات الأولوية على المستوى الوطني، من خلال تطور سياسات الوقاية من المرض ومكافحتها، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحصين الحيوانات ضد المرض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالإصابة.