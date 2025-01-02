استقبل مدير مستشفى أملج العام أخصائي أول أحمد علي سليمان، أول طائرة عمودية هبطت بنجاح بالمهبط المخصص لطائرات الإخلاء الطبي، بحضور إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتجمع تبوك الصحي.يذكر، أن الطائرة كان يستقلها فريق الطوارئ والإسعاف الطائر الخاص بمشروع البحر الأحمر في خطوة تهدف إلى التعاون بين المستشفى والمشروع، خلال الفترة القادمة؛ للإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، والنقل الإسعافي عبر الإخلاء الجوي.