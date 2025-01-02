وجهت وزارة التعليم، باعتماد قبول (رخص المعلمين) الحاصلين عليها من المنظمات العالمية المعتمدة بدلاً من اشتراطات الرخصة المهنية الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة لمزاولة مهنة التعليم للكوادر التعليمية في التعليم الخاص بالمملكة.وعلمت «عكاظ»، أن الوزارة حددت سبع منظمات عالمية لاعتماد شهاداتها للمعلمين والمعلمات الحاصلين عليها للعمل في المدارس الأهلية، والعالمية، ومدارس الجاليات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتأكد من موثوقية الشهادات المقدمة، واعتماد ذلك من اللجنة التنفيذية بهيئة تقويم التعليم والتدريب وفق الآلية المتبعة لذلك.