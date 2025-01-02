بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس مجلس السيادة السوداني البرهان، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيداً من الأمن والاستقرار.وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بيليغريني ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بير موديز، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار.وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لكارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لكلير سوت ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.