بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار. وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني؛ بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز؛ بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لكارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.وعبّر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.