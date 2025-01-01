بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجائزة، في مدينة الرياض.

وخلال الحفل أكد الوزير آل الشيخ في كلمته، توجيهات القيادة لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات تُعنى ببناء الوطن والمواطن وتطبيق مفهوم النظام التخطيطي الشامل، من خلال العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية العمرانية، مشدداً على أن الوزارة تسعى مع سائر الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، المتوافقة مع كود البناء السعودي، تحتوي على 12 دليلاً معتمداً من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تشمل جميع المعلومات لبناء وتطوير المساجد في المملكة من الاشتراطات الشرعية والإدارية والهندسية والصحية والتشغيلية، كما أنها أول أدلة تصدر في العالم لبناء وتطوير المساجد مما ينسجم مع الدور الريادي للمملكة لما لها من مكانة في نفوس المسلمين.

ورفع الوزير الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من جهود مباركة في سبيل رفعة ورقي هذا الوطن، والعناية بكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

إثر ذلك ألقى الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري عبدالله النعيم، كلمة نوّه خلالها بأهمية المحافظة على الرموز الثقافية التي تحدد هوية الأمم، ومن أهمها المسجد الذي يعد رمزاً يعكس هوية المجتمعات الإسلامية أمام العالم، مبيناً أن الجائزة سعت منذ تأسيسها قبل نحو 15 عاماً، إلى إطلاق أدلة فنية لبناء المساجد، سيكون لها تأثير كبير في تغيير ثقافة العمارة للمساجد حول العالم.

من جهته أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تنطلق إلى أبعاد كبيرة ولها الريادة في العمل الخيري لاسيما في بناء وعمارة المساجد، منوّهاً بجهود الوزارة للقيام بواجبها تجاه بيوت الله، والدور الذي تقوم به المؤسسات الخيرية غير الربحية في هذا المجال.

وفي ختام الحفل، كرم الأمير سلطان بن سلمان ووزير الشؤن الإسلامية عدداً من الشركاء في إعداد الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وفي تصريح صحفي عقب الحفل، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة تشهد اليوم بفضل دعم القيادة تطورات متسارعة أسهمت في التركيز على إنجاز مختلف المشاريع خصوصاً في ما يتعلق بالحرمين الشريفين وبخدمة بيوت الله في مختلف مناطق المملكة.