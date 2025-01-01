قُتل 10 أشخاص وأصيب 36 آخرون في حادثة دهس متعمدة، عندما اخترقت شاحنة حشداً كبيراً من المحتفلين برأس السنة، في شارع بوربون في الحي الفرنسي، بحسب سلطات مدينة نيو أورليانز الأمريكية. وأعربت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الحادثة، مؤكدة رفض المملكة ونبذها التام لأشكال العنف كافة.وعبرت «الخارجية» عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفَين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.وكان مسؤولون قد قالوا لـ«ABC» في وقت سابق اليوم: إن منفذ الهجوم كان يحمل بندقية هجومية، مؤكدين أن الشرطة قتلته بمجرد نزوله من الشاحنة. وأكدت الشرطة أن الجاني «حاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص». وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي «كان عازماً بشدة على التسبب في مجزرة»، وتحدثت عن إصابة ضابطين بجروح بعد أن أطلق منفذ العملية النار باتجاههما.واعتبر عمدة نيو أورليانز الحادثة التي سقط فيها عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد «هجوماً إرهابياً».وبحسب الإعلام المحلي، كان حشد من الناس يحتفلون بالعام الجديد في شارع بوربون في الحي الفرنسي في نيو أورليانز عندما وقعت حادثة الدهس. وأكد الشهود أن المشتبه به «كان يرتدي درعاً كاملاً للجسم، ومسلحاً ببندقية هجومية»، وفقاً لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.وذكر مسؤولون لـ«نيويورك تايمز» أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين بحر جبار، وهو من هيوستن بتكساس وعمره 42 عاماً، فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مصادرها أن منفذ الهجوم كان يحمل علم «داعش».واستجاب العشرات من ضباط الشرطة لما أعلنته السلطات «حادثة إصابات جماعية»، وتم إغلاق جزء من الطريق. كما شوهد المسعفون وسيارات الإسعاف ومركبات من مكتب الطبيب الشرعي في مكان الحادثة. وقال أحد الشهود: إن السيارة كانت «تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون».ووقعت الحادثة قرب نهاية احتفالات رأس السنة الجديدة في مدينة نيو أورليانز، وقبل ساعات من بدء مباراة الدور ربع النهائي في دوري الجامعات لكرة القدم الأمريكية التي ستقام في ملعب (سيزرز سوبر دوم) بالمدينة، حيث من المتوقع أن يحضر آلاف الأشخاص.بدورها، قالت متحدثة باسم «البيت الأبيض» إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على آخر مستجدات الحادثة، مؤكدة أنه كان على اتصال بعمدة نيو أورليانز لتقديم الدعم، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في مكان الحادثة لدعم إنفاذ القانون في التحقيق، وسيستمر بايدن في تلقي الإحاطات حول الحادثة طوال اليوم.من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب: «عندما قلت إن المجرمين القادمين من الخارج أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، عارض هذا البيان الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة باستمرار، لكن تبين أن ذلك صحيح»، مضيفاً: «معدل الجريمة في بلدنا عند مستوى غير مسبوق».وأشار إلى أن إدارته «ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير».