وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإطلاق أسماء عددٍ من رجال أعمال المنطقة البارزين على عدد من الشوارع والطرقات، تقديراً لدورهم المميز في دعم التنمية والإسهام في خدمة المجتمع المحلي.

وصدر توجيه الأمير حسام بإطلاق اسم رجل الأعمال سعيد العنقري على قاعة النادي الأدبي في الباحة، تكريمًا لإسهاماته الثقافية والاجتماعية، واسم رجل الأعمال علي بن إبراهيم المجدوعي على شارع من الشوارع الحيوية في محافظة بلجرشي، تقديرًا لجهوده في دعم مشاريع المنطقة، وإطلاق أسماء رجال أعمال آخرين على مواقع بارزة في المنطقة، تشجيعًا على المزيد من الشراكات التي تخدم التنمية.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأعمال والمستثمرون في تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية، وتعزيز التقدير العميق لإسهامات رجال الأعمال في النهوض بالمجتمع المحلي.

يُذكر أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الباحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الاستثمارية التي تخدم أهالي المنطقة وزوارها، وتُعد جزءًا من خطة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز المستثمرين على تقديم مزيد من المبادرات والمشاريع التي تعود بالنفع على المنطقة وسكانها.