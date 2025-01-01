واصلت الجهات الرقابية بوزارة الصحة فرض ما يحفظ لمهنة الطب أخلاقياتها صوناً للمنشآت والممارسين من التجاوزات والأخطاء، وعملت الأجهزة ذاتها في موازاة الملاحقة والضبط على تحفيز المميزين وتدريب المبتدئين على أصول وأخلاقيات المهنة. ووضعت الوزارة الأسس والضوابط التي تضمن للمنشآت والأفراد أداء مهماتهم في مناخ معافى وآمن وهيكلة قطاعاتها بما يتواءم مع النهضة الكبرى التي تشهدها السعودية في كافة المجالات لا سيما القطاعات الصحية.وتأكيداً على نهجها في الملاحقة والمحاسبة، قررت «الصحة» في بيان أصدرته أمس (الثلاثاء)، إيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ارتكابه عدداً من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك، إذ تنص قواعد الوزارة ومهنة الممارس على ضمان صحة المريض وعدم تجاوز الطبيب بعمل خارج إمكاناته واختصاصاته، وألزمت كافة قطاعاتها باعتماد الشفافية مبدأ لتقديم المخطئين إلى الجهات المختصة.