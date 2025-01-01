أعلنت هيئة التراث انتهاء الموسم الثالث من أعمال التنقيب الأثري بموقع المعملة في منطقة الباحة؛ بهدف التعرف على الجوانب التاريخية للمواقع الأثرية بالمملكة.وأسفرت أعمال التنقيب لهذا الموسم، عن اكتشاف مجموعة من الجدران الحجرية التي شُيّدت بأحجار الجرانيت المشذبة، بعضها تم استخدام الطوب الطيني في بنائه، وتظهر على هذه الجدران آثار لياسة جصية؛ ما يدل على العناية الكبيرة التي كانت تولى لهذه المباني في تصميمها وبنائها، كما راوحت ارتفاعات هذه الجدران إلى ما بين 50 و120 سنتيمتراً، و50 و80 سنتيمتراً لقياسات عرضها، وذلك يُبرز التطور الهندسي والمعماري في تلك الحقبة الزمنية.وتضمّنت الاكتشافات، وجود وحدتين معماريتين متكاملتين، الأولى تحتوي على ثلاث غرف، وأربعة مستودعات، وخمسة أحواض، وموقدين، بينما تضم الوحدة الثانية ثلاث غرف، ومستودعين، وأربعة أحواض، وموقدًا، وتنورًا، إضافة إلى دعامتين معماريتين، عكست نمط الحياة قديمًا، ووثقت الأعمال مجموعة من القطع الأثرية المميزة، إذ تم العثور على 230 قطعة من الأواني الفخارية المزججة وغير المزججة، زُيّن بعضها بزخارف هندسية فريدة، إضافة إلى 48 قطعة حجرية، و26 قطعة زجاجية بألوان مختلفة، مثل: الأخضر الفاتح والغامق، والرمادي، كما تم العثور على 35 أداة معدنية، و17 أداة حجرية، مثل: المدقات، والمساحن، إضافة إلى أجزاء من الرحى التي كانت تستخدم في عمليات طحن المواد الخام، وذلك يعكس النشاط التجاري والصناعي الذي كان قائمًا في الموقع.ويتميز موقع المعملة بأهميته التاريخية والتجارية، إذ يقع في الجزء الشرقي من وادي لغبة على بعد 13 كيلومتراً شرق محافظة العقيق، ويبعد نحو 45 كيلومتراً عن مقر إمارة منطقة الباحة، وعلى مقربة من طريق التجارة القديم المعروف بـ«درب الفيل»، الذي كان معبرًا للقوافل التجارية القادمة من جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام.