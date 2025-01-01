دشّنت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي أمس (الثلاثاء)، ورشة عمل بعنوان «رياض الأطفال.. رؤى وتطلعات»، التي نظّمتها إدارة الطفولة المبكرة ممثّلة بقسم رياض الأطفال، بحضور المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وضيوف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات غير الربحية، إلى جانب عدد من مديرات مدارس رياض الأطفال، وملاك المدارس، وأولياء الأمور، بمقر بيت الطالب.

وأوضحت اللهيبي أن الورشة تهدف لرفع نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال إلى مستويات تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق نسبة التحاق تصل إلى 90%، وشددت على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وإشراك المجتمع المحلي والداعمين في توفير بيئة تعليمية ميسّرة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لزيادة نسبة الالتحاق بهذه المرحلة المهمة.

وبدأت الورشة بأولى أوراق العمل التي قدمتها مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم جدة، الدكتورة رحمة الزهراني، تحت عنوان «الوضع الراهن لرياض الأطفال: الواقع والتحديات». ثم استعرض رئيس مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة، الدكتور خالد باجمال، الورقة الثانية التي تناولت دور القطاع الخاص في دعم مرحلة رياض الأطفال.

واختُتمت الورشة بتنفيذ ورشتي عمل، تناولت الأولى أسباب العزوف عن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، فيما ركزت الأخرى على الحلول الممكنة لرفع نسب الالتحاق، أدارتها رئيسة قسم رياض الأطفال رائدة الهذلي. كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان «دراسة معيارية لتجارب ناجحة في الدول العربية والدولية».