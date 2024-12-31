سجلت السعودية خلال 2024 حزمة واسعة من الإنجازات والتحولات في العديد من مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والصناعة، وتأتي هذه المنجزات في وقت يشهد فيه العالم أزمات وتوترات ألقت بظلالها على اقتصادات كثير من الدول وأمنها واستقرارها.وتستقبل المملكة العام الجديد مرتكزة على رؤية طموحة، أثبتت نجاحها بلغة الأرقام والإنجازات على أرض الواقع.عاصمة القمم:انطلاق أعمال القمة العربية والإسلاميةغير العادية بالرياض.قطار الرياض:العمود الفقري لشبكة النقل العام في العاصمة وأحد أضخم مشاريع النقل في العالم.مؤتمر «COP16» بالرياض:نجح في إطلاق 100 مبادرة لمكافحة الجفاف والتصحر.حساب المواطن:تمديد العمل بالبرنامج والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل.الحج:توظيف 32 تقنية في 2024 للتيسير على نحو 1.883 مليون حاج.إستراتيجية التقنية الحيوية:تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة.موسم الرياض:جذب أكثر من مليونَيْ زائر في أسبوع واحد.صندوق الاستثمارات:تقارير دولية تبرز الدور الكبير للصندوق في قيادة التحول الاقتصادي وتحقيقه تطورات كبيرة في مستوى التقدم في مشاريع «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر».افتتاح سندالة:أعلن مجلس إدارة «نيوم» افتتاح جزيرة سندالة، الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر. وتعد سندالة، أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار؛ ما يشير إلى تسارع الأعمال وتقدم مشاريع نيوم نحو تحقيق رؤيتها العالمية الطموحة.بناء الجسور:السعودية تستضيف المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» من جوار بيت الله الحرام.منظمة الأرابوساي:المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.البحر الأحمر:إطلاق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.قمة المياه:الرياض تستضيف قمة المياه الواحدة.إنجاز طبي:فريق طبي ينفذ أول عملية زراعة قلب في العالم باستخدام الروبوت.الذكاء الاصطناعي:انعقاد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة.البرج الرياضي:«مؤسسة المسار» تعتمد تصاميم البرج الرياضي في مدينة الرياض.آثار وتاريخ:اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية.تقنيات البناء:«نيوم» تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة.الصناعات العسكرية:تحقيقاً لتوطين الصناعات العسكرية واستدامة المنظومات البحرية، وقعت وزارة الدفاع عقداً مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وتوريد ثلاث سفن قتالية متعددة المهمات من طراز «كورفيت أفانتي 2200»، لصالح القوات البحرية الملكية.التعاقدات الحكومية:إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار في السعودية.مكتب صندوق النقد:افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.1.5 مليار سهم من أرامكو:طرح بيع 1.545 مليار سهم من أسهم شركة أرامكو تمثل نحو 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، إذ يعد أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000.