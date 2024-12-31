رأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اجتماعًا في الإمارة، لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحضور مديري الجهات الحكومية والأمنية والخدمية في المنطقة.

وخلال الاجتماع، شدد أمير منطقة المدينة على أهمية ترجمة العناية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي الشريف، ورفع مستوى الجاهزية لدى جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة للزوار طوال أيام الشهر الفضيل.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تكامل الأداء، وتوفير جميع المتطلبات التي تضمن سلامة وأمن المصلين والزوار في المسجد النبوي.

وشهد الاجتماع عرضًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين حول الاستعدادات التنظيمية والخدماتية لشهر رمضان 1446هـ، كما استعرضت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خططها التشغيلية التي ستتزامن مع الموسم، بينما قدم فرع وزارة الصحة في المنطقة عرضًا حول جاهزية المنظومة الصحية لخدمة الزوار.

واختتم الاجتماع بمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتشغيل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إلى جانب استعراض الخطط التشغيلية والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لضمان جاهزية شاملة تواكب احتياجات الموسم.