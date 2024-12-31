كشفت وزارة الصحة صدور قرار بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ثبوت ارتكابه العديد من الأخطاء الطبية في منطقتي الرياض وتبوك.

وأوضحت الوزارة أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، حيث قام بإجراء تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفًا نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مما عرض سلامة المرضى للخطر.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.

كما أكدت التزامها الكامل بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات بما يضمن حماية صحة المواطنين والمقيمين.