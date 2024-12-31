منعت وزارة البلديات والإسكان، توقف المركبات المتنقلة المخصصة لتوصيل أسطوانات الغاز في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل، واشترطت فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في مواقع غير مغلقة ذات تهوية جيدة.وشدّدت عبر مسودة، اشتراطات بيع أسطوانات غاز البترول السائل على أهمية الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لتقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، إضافة إلى موافقة وزارة الطاقة والحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.ويمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، كما منعت المسودة ممارسة النشاط خارج حدود المحل/‏‏المنشأة المرخص له/‏‏لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ونزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/‏‏المنشأة.وأوضحت المسودة، أنه في حالة إغلاق المحل/‏‏المنشأة من قبل الأمانة/‏‏البلدية يُمنع إعادة فتح المحل/‏‏المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/‏‏البلدية على استئناف ممارسة النشاط.ويجب أن تكون واجهة المحل/‏‏المنشأة خالية من الملصقات ما عدا التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.ويسمح بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ويُمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/‏‏المنشآت والمواقف العامة أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/‏‏المنشآت التجارية التي تكون جزءاً من مبنى قائم.وأيضاً يُمنع استخدام المحل/‏‏المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.أكدت المسودة، على أهمية إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.و صيانة واجهة المحل/‏‏المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري، الجدران الخارجية للمحل/‏‏المنشأة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.وكذلك صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة وأجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة، وصيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.وكذلك صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المحل/‏‏المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات والتأكد من التهوية الجيدة.