بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماعًا مرئيًا، بحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظي رنية، وتربة، والخرمة، والمويه، وميسان؛ لمناقشة نتائج زيارته لمحافظات المنطقة العام الماضي، والاطلاع على أبرز المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على ضرورة متابعة مشاريع التنمية في المحافظات ولقاء الأهالي والاستماع لهم، تحقيقًا لتطلعات القيادة، التي تؤكد دومًا أن الإنسان أولًا.واطلع نائب أمير المنطقة، على مخرجات ورشة العمل، التي عقدتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تحت عنوان «مناقشة الطلبات التنموية بمنطقة مكة المكرمة في ضوء جولاته لمحافظات المنطقة».واستعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الاجتماع، الاحتياجات والطلبات التنموية في محافظات المنطقة، كما تم التطرق إلى الخطوات المتخذة حيالها، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، وسيعقد نائب أمير المنطقة خلال الفترة القادمة اجتماعات مماثلة بحضور محافظي المنطقة.