اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على جهود وخطط برنامج تحسين المشهد الحضري لمقرات الجهات الحكومية في مدينة الرياض «مقر».جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدداً من مسؤولي الأمانة.وشاهد أمير الرياض، عرضاً مرئياً حول برنامج «مقر»، الذي تعمل عليه، بتوجيه من المقام السامي، أمانة المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري في مدينة الرياض وتحويل المقرات الحكومية لنقاط جاذبة لسكان وزوار المدينة، وربط المقرات الحكومية بالمحيط العمراني لها، وتغيير مفهوم المقر الحكومي، والمواءمة مع البرامج الوطنية المرتبطة بجودة الحياة والتنمية العمرانية.واستمع أمير الرياض إلى شرح عن رؤية وأهداف وخطط البرنامج الذي يستهدف تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الغطاء النباتي وتطوير اللوحات التعريفية بالجهات وتحسين الواجهات والأرضيات والأرصفة للجهات، إلى جانب عدد من المكونات والمستهدفات لأكثر من 145 جهة في مدينة الرياض، موجهاً بتقديم كل ما من شأنه تعزيز وتيسير العمل في البرنامج وفق توجيهات القيادة الرشيدة.حضر الاستقبال مستشار أمير المنطقة الدكتور خالد المقرن، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس سلمان الضلعان.