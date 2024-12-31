برئاسة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون أمس، اجتماعه الرابع للعام 2024، في مقر الهيئة بالرياض.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها جملة من القرارات والتوصيات، التي ستسهم في تطوير أعمال الهيئة، لتحقيق الأهداف والخطط التي تلبي تطلعات مشاهدي القنوات ومتابعيها عبر منصاتها الرقمية.

وتطرق الاجتماع إلى المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، ودوره في دعم الإنتاج الإعلامي وإيجاد الحلول المبتكرة التي تعزز الإبداع والتعاون، وتواكب التحولات الرقمية في المنظومة الإعلامية بالمملكة.

من جهتهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالأدوار التي تؤديها فرق العمل في الهيئة لمواكبة واستكمال مسيرة التطوير والتجديد التي تشهدها الهيئة.

كما قدم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، الشكر لوزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على المتابعة والتوجيهات المستمرة، والدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة.