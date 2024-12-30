أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تغريم أحد مشاهير تطبيق «سناب شات» مبلغ 100 ألف ريال، وتعليق ترخيصه الإعلامي لمدة 30 يوماً، نتيجة تكرار مخالفاته خلال مشاركته في مناسبات عقارية واجتماعية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت نشر محتوى إعلامي مخالف للأنظمة، وعدم التزامه بما ورد في «الفقرة 10» من «المادة الخامسة» من نظام الإعلام المرئي والمسموع، التي تنص على ضرورة عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة أو غير موثقة. كما خالف «الفقرة 13» من المادة ذاتها، التي تحظر عرض المحتوى الإعلامي الذي يستخدم لغة مبتذلة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح التنظيمية، لضمان تقديم محتوى إعلامي يلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويحترم القيم الاجتماعية والثقافية.

ودعت الهيئة جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتجنب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن الرقابة على المحتوى الإعلامي تهدف إلى تعزيز المصداقية وجودة المحتوى المقدم للجمهور.