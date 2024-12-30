كأول مطور يسلّم وحدات سكنية في وجهة الفرسان، أعلنت مجموعة رتال للتطوير العمراني عن إنجاز جديد ضمن التزامها بتسليم مشاريعها قبل الموعد المحدد، بإطلاق حملة «عام قبل الوعد» التي تُتوج بالبدء بتسليم الوحدات السكنية ضمن مشروع «نساج الفرسان» الواقع في وجهة الفرسان، بالشراكة مع الوطنية للإسكان.

وأكدت رتال من خلال هذه المبادرة التزامها بتقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تعزز قطاع التطوير العمراني وتوفر بيئة سكنية ذات جودة عالية للمواطنين، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في إنجاز المشاريع السكنية الكبرى، إذ تم تسليم الفلل قبل عام كامل من الموعد المحدد، ما يعكس كفاءة الشركة وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وشركائها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان: «نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي يؤكد التزام رتال بترسيخ معايير جديدة في قطاع التطوير العمراني، وتسليم الوحدات في مشروع نساج الفرسان قبل الموعد المقرر ليس مجرد إنجاز، بل هو شهادة على قدرتنا على الابتكار والتفوق في تقديم مشاريع سكنية متكاملة تتماشى مع تطلعات عملائنا وتدعم تحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف البريكان: «إن هذا الإنجاز يمثل مساهمة مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتطوير العقاري والتنمية المستدامة، ونرى أن رتال تلعب دوراً محورياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوير مجتمعات سكنية تعكس طموحات المملكة، بما يساهم في تحويلها إلى نموذج عالمي في الابتكار العمراني والتميز الحضري».

وأشار البريكان إلى أن الشراكة مع «الوطنية للإسكان» تعكس رؤية موحدة نحو تطوير مجتمعات سكنية راقية ومتكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتجسد التزامنا بإطلاق مشاريع تنموية تضيف قيمة للمجتمع وتدعم استدامة القطاع العقاري في المملكة.

ومن المقرر أن تستمر رتال في تسليم الوحدات المتبقية من مشروع «نساج الفرسان» تباعاً.

ويعكس هذا الإنجاز نهج رتال المتميز في تقديم مشاريع رائدة بأسلوب احترافي ودقيق، يؤكد ريادتها في قطاع التطوير العمراني بالمملكة.