قام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز بزيارة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف، بحضور إمام وخطيب المسجد النبوي المشرف العام على الحلقات فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم.

واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال الزيارة على الحلقات التي تقدم البرامج التعليمية والأنشطة القرآنية التي تسهم في حفظ كتاب الله وتعلّم سنة نبيه ﷺ، ويستفيد منها يوميًا أكثر من 60 ألف طالب وطالبة تحت إشراف أكثر من 1300 معلم ومعلمة، مستمعًا إلى شرحٍ عن الحلقات الحضورية والحلقات التي تقدم خدماتها عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) لأكثر من 160 جنسية من خلال 16 لغة، فيما يبلغ عدد الحافظين يوميًا 5 حفّاظ بمجموع 3300 ساعة تعليمية في حين تتنوع الفئات العمرية المستفيدة ما بين الصغار والشباب وكبار السن.

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان بالجهود المبذولة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي‬ الشريف، مشيرًا إلى أن الحلقات تأتي تجسيدًا لحرص القيادة الرشيدة على العناية بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ونشر القيم الإسلامية السمحة.

وأشاد أمير منطقة المدينة بالدور الفاعل الذي تؤديه هذه الحلقات في نشر وتعليم القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية تعزيز الدعم لهذه الجهود لما تحمله من أثر عميق في بناء أجيال ملتزمة ‏بالقيم الإسلامية الوسطية المعتدلة، مثنيًا على دور المعلمين والمعلمات المشرفين على الحلقات في أداء رسالتهم السامية، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه البرامج لاستيعاب المزيد خلال المرحلة المقبلة.