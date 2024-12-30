استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك، وجهود المملكة الدولية في سبيل نشر الحوار والتسامح والسلام، كما تم التطرق إلى جهود المجمع في هذا السبيل.

وعبر الدكتور سانو عن خالص شكره وبالغ تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر بما تقدمه للمجمع من دعم مستمر لهذا الجهاز المهم في ظل ما يواجه العالم الإسلامي حاليًا من تحديات.

حضر الاستقبال، مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والمستشار في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالله الطاير.