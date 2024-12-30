صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية لنشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بالوزارة، أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والقبض على عناصرهما.وأوضح المصدر أن الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب المخدرات والاتجار بها في منطقتي الرياض وجازان، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، وهم 13 عنصراً، بينهم 1 من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و2 من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائناً من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.