أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع أمن الطرق إغلاق عقبة الهدا بمحافظة الطائف لمدة شهرين، بدءًا من 1 / 7 / 1446 الموافق 1 / 1 / 2025، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لرفع جودة الطريق وتعزيز مستوى السلامة وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى استخدام طرق بديلة خلال فترة الصيانة، مثل طريق السيل الكبير، لضمان سهولة الحركة، مؤكدةً التزامها بمواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.

وشددت «هيئة الطرق» على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع، التي تشمل الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تسعى إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.