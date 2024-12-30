أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الخدمات لعام 2023، وأظهرت النتائج أن عدد المدارس وصل إلى 31,231 مدرسة، كما بلغ عدد مراكز الهلال الأحمر 609، وعدد مراكز الدفاع المدني 765 مركزاً، وبلغ عدد الجوامع والمساجد 74,482 جامعاً ومسجداً.

وأفادت نتائج النشرة بأن نسبة مدارس التعليم العام تمثل 78.1%، بعدد 24,384 مدرسة، وتشكل نسبة مدارس التعليم الخاص 21.9%، فيما بلغ إجمالي عدد الفنادق 1,161 فندقاً، وعدد وكالات السفر والسياحة 983 وكالة، أما المكتبات العامة فبلغ عددها 48 مكتبة، كما بلغ إجمالي بيوت الشباب 24 بيتاً، وعدد المدن والاستادات الرياضية 22 مدينة على جميع المناطق والمحافظات، كما بلغَ إجمالي عدد المطارات 29 مطاراً بإجمالي عدد رحلات تجاوز 800 ألف رحلة.

وبينت نتائج النشرة أن إجمالي عدد أمانات البلديات في المملكة بلغ 17 أمانة، وعدد البلديات 267 بلدية، وبلغ إجمالي عدد البلديات الفرعية 129 بلدية فرعية موزعة على جميع المناطق الإدارية، فيما بلغ عدد فروع الهيئة العامة للأوقاف 4 فروع, أما فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 13 فرعاً تُشرف على 108 مكاتب فرعية موزعة حول جميع مناطق المملكة، بينما بلغ إجمالي عدد المدن الصناعية 36 مدينة صناعية تحتوي على 3,819 مصنعاً من المصانع المنتجة، فيما بلغ إجمالي عدد فروع ومكاتب الأحوال المدنية 256 فرعاً، حيث تجاوزت العمليات التي نُفذت 4 ملايين عملية مقدمة للمستفيدين، في حين بلغ إجمالي عدد فروع البنوك التجارية 1,901 فرع، وتجاوز عدد أجهزة الصرف الآلي 15 ألف جهاز، وبلغ عدد فروع الغرف التجارية 98 فرعاً على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وكشفت نتائج إحصاءات الخدمات 2023 أن مكاتب الضمان الاجتماعي بلغت 103 من مكاتب وفروع، كما بلغت مراكز التنمية الاجتماعية 40 مركزاً، ومكاتب العمل 38 مكتباً، وبلغ عدد فروع ومكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 23 فرعاً ومكتباً، كما بلغ عدد فروع بنك التنمية الاجتماعية 24 فرعاً، فيما بلغت فروع صندوق التنمية الزراعية 61 فرعاً موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وتهتم إحصاءات الخدمات لعام 2023 بحصر الخدمات المتوفِّرة وحفظ بياناتها مفصَّلةً وفق المناطق والمحافظات والمراكز والتجمعات السكانية بحسب التقسيم الإداري بالمملكة.