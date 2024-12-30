بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات التظلم من نتيجة الأداء الوظيفي لمنسوبيها من الموظفين والموظفات، وذلك حتى يوم التاسع من شهر يناير القادم.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب أن يكون رفع طلب التظلم خلال المدة النظامية، التي تحددها وكالة الموارد البشرية بالوزارة، على أن تكون خدمة التظلم من خلال نظام «فارس» الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه يتعين عند رفع التظلم مراجعة نموذج تقييم الأداء الوظيفي لتحديد عناصر التظلم (الأهداف والجدارات) وإدخال مبررات التظلم، على أن يكون المبرر مرتبطاً بالهدف أو الجدارة المتظلم عليها وإرفاق الشواهد أو الوثائق الداعمة، مع مراعاة أن يكون الملف المرفق واضحاً ومرتبطاً بعناصر التظلم ومراجعة المدخلات؛ للتأكد من صحتها قبل الإرسال، إذ لا يمكن إجراء أي تعديل بعد الإرسال.

وسينتقل طلب التظلم للمعالجة وفقاً لمسار الخدمة، ويمكن متابعة طلب التظلم عن طريق «حالة طلب التظلم»، ويحق للموظف العدول عن رفع طلب التظلم ما لم يتم إحالة الطلب إلى لجنة التظلمات بديوان الوزارة.