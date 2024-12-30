أطلق فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان، اليوم، فعاليات ملتقى الاستثمار الصحي الأول تحت شعار: «استثمر في الصحة: تمكين، نمو، استدامة»، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العمر، ووكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي المهندس خالد آل طالع، وعدد من قيادات وزارة الصحة والجهات المعنية وعدد كبير من المستثمرين من داخل وخارج منطقة جازان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير الخدمات الصحية بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الصحي، ويهدف لمناقشة التحديات الاستثمارية واستعراض الفرص الواعدة لتعزيز القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأكد وكيل وزارة الصحة لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر في كلمته بأن ملتقى جازان للاستثمار الصحي يعكس إستراتيجية وزارة الصحة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك تكاملي مع القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تعديل اللوائح التنظيمية لتحفيز الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين لمعالجة التحديات وتسهيل الإجراءات، بما يدعم تطوير القطاع الصحي.

وأشار إلى أن منطقة جازان شهدت نمواً ملحوظاً في تراخيص القطاع الصحي الخاص بنسبة 16% لعام 2024، مما يعكس اهتمام الوزارة بتحفيز الاستثمار في المنطقة.

وتخلل الملتقى جلسات حوارية وورش عمل شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمبادرات الداعمة لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وتناولت الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الصحي في منطقة جازان.