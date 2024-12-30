ضبطت الدوريات الساحلية بقطاع القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على (6) مقيمين من الجنسيتين البنجلادشية والهندية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لحيازتهم أسماكا محظورة من الكائنات البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب «حرس الحدود» بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.