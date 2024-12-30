أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية، لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة، جرّاء حادث تحطم طائرة ركاب في مطار موان الدولي جنوب غرب البلاد، معبّرةً عن خالص تمنيات المملكة بالشفاء العاجل للمصابين، ودوام السلامة لكوريا وشعبها الصديق.من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات اقتحام مستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من شرطة وقوات الاحتلال، مجدّدة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة للقانون الدولي واستمرار الاعتداءات الغاشمة والمتكررة على حرمة المسجد الأقصى، وأكدت المملكة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساته، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.