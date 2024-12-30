أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، نتائج إحصاءات العمرة للربع الثالث من 2024م، إذ أظهرت أن إجمالي المعتمرين بلغ 6,254,751 معتمراً في الربع الثالث لعام 2024م، بنسبة زيادة بلغت 35.0 % عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة المعتمرين الذكور منهم 57.4 %، فيما بلغت نسبة المعتمرات الإناث 42.6 % من إجمالي المعتمرين خلال الربع. وقد شكَّل المعتمرون السعوديون ما نسبته 10.7 % من إجمالي المعتمرين خلال الربع الثالث لعام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة، أن إجمالي معتمري الخارج بلغ 3,348,512 معتمراً في الربع الثالث من 2024م، بنسبة زيادة قدرها 29.2 % عن الربع الثالث لعام 2023م.
وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمراً بنسبة 51.0 % فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة 49.0 % من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024م.
وبينت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ نحو 2,906,239 معتمراً في الربع الثالث لعام 2024م، بنسبة ارتفاع 42.4 % عن الربع الثالث لعام 2023م، وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729 معتمراً بنسبة %23.1، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة 76.9%. وبلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمراً بنسبة 64.8 %، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة بنسبة 35.2 % من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024م.
وشكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024 إذ بلغت نسبتهم 17.6 % من إجمالي معتمري الخارج. بينما شكّل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه، إذ بلغت نسبتهم 9.2 %، وعلى الصعيد الآخر، شكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024م، وبلغت نسبتهم %29.2 من إجمالي معتمري الداخل.
أغسطس الأعلى لمعتمري الداخل
أظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بلغ نحو 2,295,747 معتمراً، إذ بلغت نسبة الذكور منهم 64.0 %، فيما بلغت نسبة الإناث 36.0 %، كما يعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 40.1 % من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024م.
وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024م، فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى 29.7 %، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية 6.6 %، والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم 2.9 % من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024م.
وأفادت نتائج النشرة، أن إجمالي معتمري الخارج بلغ 3,348,512 معتمراً في الربع الثالث من 2024م، بنسبة زيادة قدرها 29.2 % عن الربع الثالث لعام 2023م.
وبلغ عدد المعتمرين الذكور 1,707,514 معتمراً بنسبة 51.0 % فيما بلغ عدد المعتمرات الإناث 1,638,743معتمرة بنسبة 49.0 % من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024م.
وبينت نتائج النشرة أن إجمالي معتمري الداخل بلغ نحو 2,906,239 معتمراً في الربع الثالث لعام 2024م، بنسبة ارتفاع 42.4 % عن الربع الثالث لعام 2023م، وقد بلغ عدد المعتمرين السعوديين منهم 671,729 معتمراً بنسبة %23.1، في حين بلغ عدد المعتمرين غير السعوديين 2,234,510 معتمرين بنسبة 76.9%. وبلغ عدد الذكور من معتمري الداخل 1,883,199 معتمراً بنسبة 64.8 %، بينما بلغ عدد الإناث من معتمري الداخل 1,023,040 معتمرة بنسبة 35.2 % من إجمالي معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024م.
وشكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة النسبة الأعلى من معتمري الخارج في الربع الثالث من 2024 إذ بلغت نسبتهم 17.6 % من إجمالي معتمري الخارج. بينما شكّل المعتمرون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة النسبة الأقل من معتمري الخارج خلال الربع نفسه، إذ بلغت نسبتهم 9.2 %، وعلى الصعيد الآخر، شكّل المعتمرون الذين تراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة النسبة الأعلى من معتمري الداخل خلال الربع الثالث من 2024م، وبلغت نسبتهم %29.2 من إجمالي معتمري الداخل.
أغسطس الأعلى لمعتمري الداخل
أظهرت نتائج النشرة أن عدد المعتمرين من الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بلغ نحو 2,295,747 معتمراً، إذ بلغت نسبة الذكور منهم 64.0 %، فيما بلغت نسبة الإناث 36.0 %، كما يعد شهر أغسطس أعلى نسبة لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 40.1 % من إجمالي معتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة خلال الربع الثالث من 2024م.
وأوضحت النتائج أن نسبة معتمري الخارج الذين قدموا بتأشيرة العمرة بلغت 60.8% من إجمالي معتمري الخارج خلال الربع الثالث من 2024م، فيما بلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات أخرى 29.7 %، وبلغت نسبة المعتمرين القادمين بتأشيرات الزيارة الإلكترونية 6.6 %، والمعتمرون القادمون بالتأشيرة الخليجية بلغت نسبتهم 2.9 % من إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث من 2024م.