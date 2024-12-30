رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 101 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في نوفمبر الماضي، بعد قيام الفرق الإشرافية بإجراء زيارات ميدانية للإشراف ومتابعة وضبط جودة التدريب ومستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات، وتلقي عددٍ من البلاغات التي تمّ التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة.وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوعت ما بين عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، إضافةً إلى عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، واستخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة، وتواجد هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة في المنشأة التدريبية.وأكد العتيبي، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرت عدة قنوات لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن أي مخالفة تتم ملاحظتها في منشآت التدريب الأهلية، ومن أبرز تلك القنوات تطبيق «تدريبك» المتاح على متاجر التطبيقات للأجهزة الذكية.وأضاف المتحدث باسم المؤسسة، أن عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها لمزاولة نشاط التدريب في مختلف المجالات خلال نفس الفترة بلغ 31 منشأة، إلى جانب منح 85 بطاقة مدرب معتمد لتمكين الأفراد من تقديم البرامج المرخصة، كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي اللذين تنفذهما المؤسسة 8,403 متدربين ومتدربات.