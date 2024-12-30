حصلت جامعة الطائف على المركز الثالث محليًا والتاسع عربيًا ضمن التصنيف العربي للجامعات العربية، متجاوزةً العديد من الجامعات العربية، وسجلت تقدمًا ملموسًا، في تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز بيئة الابتكار والشراكات المجتمعية.وأكدت الجامعة، أن التصنيف أظهر أداءً مميزًا للجامعة في عدة محاور رئيسة، من بينها جودة البرامج الأكاديمية، والإنتاج البحثي، والتأثير المجتمعي، وتوفير مرجعية واضحة؛ لتحسين الأداء في مجالات التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، وبروز التنافسية الإقليمية والدولية.وأوضحت، أن التصنيف العربي للجامعات بُني على معايير جودة التعليم والتعلم، وتقييم المناهج الدراسية ومستوى رضا الطلاب والخريجين، والبحث العلمي لدى الجامعة في عدد من مجالات جودة الأبحاث العلمية المنشورة ومساهمتها في المجتمع الأكاديمي، وكذلك التأثير المجتمعي، والابتكار في جانب قدرة الجامعة على تقديم حلول مبتكرة؛ لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، والتنوع الدولي في نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين العاملين على تقديم العديد من الأبحاث.