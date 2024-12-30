رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد الراجحي، الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة (الثلاثاء) 23 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 24 ديسمبر 2024م، بالموافقة على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة، وعلى ما يلقاه المعهد من دعم وتمكين من القيادة لممارسة دوره الوطني التنموي.وتمثل الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة تجسيد رسالته في الارتقاء بالقدرات القيادية والإدارية للقطاع العام من خلال تقديم خدمات تطويرية بمعايير عالمية عبر شبكة شركاء محليين ودوليين.وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، عزم المعهد على المضي قدماً لإنجاز أعماله ومشروعاته ورؤيته الإستراتيجية التحولية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وطموحات الوطن والمواطنين.