أكدت وزارة السياحة، ضرورة التزام مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة من الوزارة، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في كل مناطق ومدن المملكة.وأوضحت، أنها رصدت ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها دون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح، وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، مشددةً على أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة.وعملت الوزارة، على إثر ما رصدته من مخالفات، على إشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة قبل 1/‏‏‏1/‏‏‏2025.وأهابت الوزارة، بجميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة بضرورة استخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال أو إغلاق المرفق، أو كليهما معاً، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.وكانت وزارة السياحة، أطلقت حملة «ضيوفنا أولوية»؛ بهدف تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات، كما دعت جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.