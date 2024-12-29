أشعرت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق ضمن نطاق بلدية الجامعة بضرورة مراجعتها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة البيئة العمرانية.

وأفادت بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل متابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في أحياء أخرى بالمدينة، لتقليل المخاطر التي قد تشكلها تلك المباني على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.

وشددت الأمانة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية: الهوية الوطنية، ومستندات الملكية، ورخصة البناء، حيث يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الإدارة العامة للطوارئ والأزمات لمعالجة أوضاع المباني الآيلة للسقوط، داعية الجميع إلى التعاون لتسريع الإجراءات حفاظًا على السلامة العامة وتجنبًا لأي أضرار قد تنجم عن تأخير المعالجة.