استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بالوزارة أمس سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد العيسى.