أعلنت وزارة التجارة أنه تبقى 20 يومًا فقط من المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها، بناء على المرسوم الملكي بتاريخ 1/ 12/ 1443 القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023) بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه.

ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة لتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية: business.sa والدخول على خدمة «تعديل عقد التأسيس / النظام الأساس»، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونيًا، والاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس / النظام الأساس، وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة في 18 يناير 2025.