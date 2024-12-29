وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 250 حقيبة إيوائية في ولاية لغمان بأفغانستان، استفاد منها 1.500 فرد، وذلك ضمن مشروع الإيواء للعائدين من باكستان إلى أفغانستان والمتضررين من الفيضانات لعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.